Незареєстровані українці в ЄС | Ukrainiens non enregistrés dans l'UE

Dans le cadre de la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui a commencé le 4 février 2022, les citoyens ukrainiens peuvent demander une protection internationale dans l'Union européenne (asile). Vous pouvez obtenir une "protection temporaire" dans l'Union européenne (UE). Selon cette disposition, les Ukrainiens arrivés dans l'un des pays de l'UE disposent de trois mois pour enregistrer leurs documents. Une exception :l'Allemagne. Là, les citoyens ukrainiens fuyant la guerre ont 6 mois pour s'enregistrer et rester en Allemagne. Cette règle était valable jusqu'au 31 août dernier. Désormais, les Ukrainiens qui ne se sont pas enregistrés ne peuvent plus rester sur le territoire allemand et doivent quitter le pays. Mais ces Ukrainiens qui ont vécu en Allemagne sans s'être enregistrés durant cette période de 6 mois ne peuvent plus s'enregistrer dans aucun autre pays de l'UE ! Afin d'obtenir la possibilité d'une "protection temporaire", les personnes qui ne l'ont pas fait dans les 6 mois, conformément à la loi "Régime sans visa pour les Ukrainiens", doivent quitter le territoire de l'UE pendant une période de trois mois.