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Ukraine - Україна

Незареєстровані українці в ЄС | Ukrainiens non enregistrés dans l'UE

il y a 44 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

У звʼязку із війною Росії проти України від 24 лютого 2022 року українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом в Європейському Союзі (отримання притулку). Отримати можна – "тимчасовий захист" в Європейському Союзі (ЄС).

Згідно даного положення, українці які прибули до однієї з країн ЄС мають три місяці для реєстрації своїх документів. Виключенням є Німеччина, громадяни україни які тікають від війни, можуть залишатися в Німеччині без реєстрації на протязі 6 місяців до 31 серпня включно.

Важливо, що після 31 серпня українці не можуть залишатись на території Німеччини і мають покинути країну. Ба більш, якщо українці які проживали в Німеччині без реєстрації 6 місяців, не можуть зареєструватись, в жодній іншій країні ЄС.

Для отримання можливості “тимчасового захисту”, особам які не зробили це в термін 6 місяців, згідно закону “Безвізовий режим для українців” мають залишити територію ЄС строком на три місяці.

 

Ukrainiens non enregistrés dans l'UE


Dans le cadre de la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui a commencé le 4  février 2022, les citoyens ukrainiens peuvent demander une protection internationale dans l'Union européenne (asile). Vous pouvez obtenir une "protection temporaire" dans l'Union européenne (UE). Selon cette disposition, les Ukrainiens arrivés dans l'un des pays de l'UE disposent de trois mois pour enregistrer leurs documents. Une exception :l'Allemagne. Là, les citoyens ukrainiens fuyant la guerre ont 6 mois pour s'enregistrer et rester en Allemagne. Cette règle était valable jusqu'au 31 août dernier. Désormais, les Ukrainiens qui ne se sont pas enregistrés ne peuvent plus rester sur le territoire allemand et doivent quitter le pays. Mais ces Ukrainiens qui ont vécu en Allemagne sans s'être enregistrés durant cette période de 6 mois ne peuvent plus s'enregistrer dans aucun autre pays de l'UE ! Afin d'obtenir la possibilité d'une "protection temporaire", les personnes qui ne l'ont pas fait dans les 6 mois, conformément à la loi "Régime sans visa pour les Ukrainiens", doivent quitter le territoire de l'UE pendant une période de trois mois.

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