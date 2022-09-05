Незареєстровані українці в ЄС | Ukrainiens non enregistrés dans l'UE

У звʼязку із війною Росії проти України від 24 лютого 2022 року українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом в Європейському Союзі (отримання притулку). Отримати можна – "тимчасовий захист" в Європейському Союзі (ЄС).

Згідно даного положення, українці які прибули до однієї з країн ЄС мають три місяці для реєстрації своїх документів. Виключенням є Німеччина, громадяни україни які тікають від війни, можуть залишатися в Німеччині без реєстрації на протязі 6 місяців до 31 серпня включно.

Важливо, що після 31 серпня українці не можуть залишатись на території Німеччини і мають покинути країну. Ба більш, якщо українці які проживали в Німеччині без реєстрації 6 місяців, не можуть зареєструватись, в жодній іншій країні ЄС.

Для отримання можливості “тимчасового захисту”, особам які не зробили це в термін 6 місяців, згідно закону “Безвізовий режим для українців” мають залишити територію ЄС строком на три місяці.