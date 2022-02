Ukrainiens de Belgique: entre peur et colère

Les Ukrainiens qui vivent en Belgique, sont évidemment très inquiets et révoltés par l'agression russe contre leur pays d'origine. Nous avons recueilli ce matin plusieurs témoignages. Et ils vont tous dans le même sens : la peur et l’incompréhension.

Notre dernier espoir, c'est l'Otan

Nataliya Chepurenko est professeur de piano, installée depuis longtemps en Belgique. Sa famille est en Belgique mais elle a toujours des amis en Ukraine et communique avec eux via Facebook. Et c’est d’ailleurs par ce canal qu’elle a appris ce matin l’attaque ses forces russes. " Je ne trouve pas les mots, j’ai beaucoup pleuré. Je suis triste, c’est n’importe quoi ! Heureusement pour moi, ma famille est ici en Belgique. Et je suis amie avec une famille qui a 3 enfants et qui a pu quitter l’Ukraine, il ; y a une semaine à peine. Mais j’ai encore des amis là-bas. Mais on se demande si c’est la solution de fuir le pays. Que va-t-il se passer pour nous et pour vous aussi ! "

Et quels sont vos sentiments par rapport à la Russie ? " Quand notre pays est devenu indépendant en 1991, les Russes n’y ont pas cru ! Ils croyaient que nous reviendrions en les suppliant de pouvoir à nouveau faire partie de la Grande Russie. Mais ça ne se fait pas comme ça ! Et nous avons plutôt bien réussi. Du moins jusqu’en 2014 et la crise avec la Russie. On était presque autonome. Et cela, ils ne l’ont jamais accepté. Aujourd’hui notre seul espoir, c’est que l’Otan et l’Europe nous viennent enfin en aide. Je n’y crois pas totalement mais je l’espère "