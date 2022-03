Ukrainiens à Namur : le centre d’accueil "Tabora" est prêt

Le hall principal du centre a été transformé en espace d’accueil, où les réfugiés seront "enregistrés", afin de connaître au mieux leurs profils et leurs besoins. "Nous leur donnerons également un kit hygiène, avec du gel douche, des langes, ou encore de la nourriture pour bébés." Les employés du hall ont par ailleurs mis en place un balisage en ukrainien, avec des codes couleurs, pour aider les réfugiés à s’orienter. Ils dormiront sur des lits de camp (la Ville en a acheté 120), et recevront un sac de couchage et un oreiller. Les équipes sur place ont dû réfléchir à des nombreux détails, comme l’occultation des fenêtres des salles de sport, pour conférer au lieu une intimité qui n’y existe pas, ou l’installation de multiprises dans toutes les chambres. "Il faut également savoir qu’on s’attend à recevoir des mamans et des femmes enceintes. Il a donc fallu aménager des locaux pour changer les enfants, un local d’allaitement, des zones avec des jouets." Une infirmerie a également été créée : un médecin sera présent deux heures par jour pour prodiguer des soins de première ligne. Trois fois par jour, un repas sera servi dans la cafétéria du hall.

La Ville attend à présent les directives de FEDASIL, et pourrait déjà accueillir les premiers réfugiés ce mardi. "Nous n’attendons pas 150 personnes d’un coup, mais plutôt des groupes de 20 à 30 personnes, que nous pourrons accueillir dans de bonnes conditions" explique encore Benoit Demazy.

L’impact du centre d’accueil sur les finances communales n’est pas encore connu, mais la Ville a déjà déboursé 40.000€ pour l’achat de matériel. Des engagements de personnel ont également eu lieu pour renforcer l’organisation du centre.