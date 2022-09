Nous nous sommes consacré cette semaine au sujet Work/Upskilling, c'est donc à cette occasion que nous vous parlons ici d'un programme unique créé pour les jeunes spécialistes ukrainiens. Danylo, membre de l'équipe du programme Ukrainian Future Leaders, Ukrainian Students Union, a accepté avec plaisir de parler de ce programme à nos auditeurs

"Le programme, qui a été créé par l'Union des étudiants ukrainiens et vise à immerger de jeunes spécialistes et étudiants ukrainiens dans les institutions de l'Union européenne et dans le secteur privé.

Ukrainien Future Leaders est un programme exclusif destiné aux citoyens de l'Ukraine. Après l'invasion de la Russie en Ukraine, lorsque de nombreux étudiants et jeunes spécialistes ont été physiquement privés de la possibilité de travailler et d'acquérir de nouvelles compétences. Ce programme est un moyen de restaurer ses capacités.

Les étudiants ukrainiens et les jeunes professionnels âgés de 18 à 28 ans ont la possibilité de postuler pour participer au programme Ukrainian Future Leaders, qui comprend un stage d'un mois au Parlement européen à Bruxelles. C'est une excellente occasion pour les jeunes de s'immerger dans le travail dans les institutions publiques et d'acquérir une expérience inestimable lors de stages. Le programme de stage est prévu pour un mois et durera du 5 octobre au 30 octobre. Et comprendra également la possibilité de recevoir une allocation de subsistance, supprimant ainsi tout obstacle financier pour les participants.

La première étape pour les participants sera :

1. fournir un curriculum vitae

2. rédiger un essai de 500 mots sur un sujet pertinent

3. remplir le formulaire Google sur notre site Web

La deuxième étape du processus de candidature sera un entretien de 30 minutes avec la commission."

Tout le monde peut soumettre une candidature avant le 15 septembre sur le site Web des futurs leaders ukrainiens via le lien https://ukrainianfutureleaders.com

futureukrainianleaders@gmail.com