Цей тиждень ми присвятили темі Робота/Підвищення кваліфікації, тому саме з цього приводу, ми хочемо поговорити про унікальну програму створену для молодих українських спеціалістів. Данило тімлід програми Ukrainian Future Leaders, Ukrainian Students Union з радістю погодився розповісти нашим слухачам про цю програму

“Програма, яка створена Українською Студентською Унією та прагне занурити молодих українських спеціалістів і студентів в інститути Європейського Союзу та у приватний сектор.

Ukrainian Future Leaders – це ексклюзивна програма, орієнтована на громадян України. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли багато студентів і молодих спеціалістів були фізично позбавлені можливості працювати і здобувати нових навичок. Ця програма є одним із способів відновити такі можливості.

Українські студенти та молоді професіонали віком від 18 до 28 років, мають можливість подати заявку на участь у програмі Українських Майбутніх Лідерів, що включає у себе місячне стажування в Європейському Парламенті у Брюсселі. Це прекрасна можливість для молоді зануритися у роботу в державних інституціях і отримати неоціненний досвід під час проходження стажування. Програма стажування призначена на місяць та триватиме з 5-го по 30-те жовтня. А також включатиме в себе можливість отримати стипендію на проживання, таким чином усуваючи будь-які фінансові перешкоди для учасників.

Першим етапом для учасників буде:

1. надати резюме

2. написати есе на 500 слів на відповідну тему

3. заповнити Google форму на нашому сайті

Другим етапом процесу подачі заявок буде 30-хвилинна співбесіда з комісією.”

Подати заявку може кожен бажаючий до 15 вересня на веб-сайті Ukrainian Future Leaders за посиланням https://ukrainianfutureleaders.com

futureukrainianleaders@gmail.com