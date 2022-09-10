RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

Ukrainian Future Leaders, Ukrainian Students Union

il y a 21 minutesTemps de lecture3 min
Par Micha

Цей тиждень ми присвятили темі Робота/Підвищення кваліфікації, тому саме з цього приводу, ми хочемо поговорити про унікальну програму створену для молодих українських спеціалістів. Данило тімлід програми Ukrainian Future Leaders, Ukrainian Students Union з радістю погодився розповісти нашим слухачам про цю програму
“Програма, яка створена Українською Студентською Унією та прагне занурити молодих українських спеціалістів і студентів в інститути Європейського Союзу та у приватний сектор. 

Ukrainian Future Leaders – це ексклюзивна програма, орієнтована на громадян України. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли багато студентів і молодих спеціалістів були фізично позбавлені можливості працювати і здобувати нових навичок. Ця програма є одним із способів відновити такі можливості.

Українські студенти та молоді професіонали віком від 18 до 28 років, мають можливість подати заявку на участь у програмі Українських Майбутніх Лідерів, що включає у себе місячне стажування в Європейському Парламенті у Брюсселі. Це прекрасна можливість для молоді зануритися у роботу в державних інституціях і отримати неоціненний досвід під час проходження стажування. Програма стажування призначена на місяць та триватиме з 5-го по 30-те жовтня. А також включатиме в себе можливість отримати стипендію на проживання, таким чином усуваючи будь-які фінансові перешкоди для учасників.  

Першим етапом для учасників буде: 

1. надати резюме

2. написати есе на 500 слів на відповідну тему

3. заповнити Google форму на нашому сайті

Другим етапом процесу подачі заявок буде 30-хвилинна співбесіда з комісією.”

 Подати заявку може кожен бажаючий до 15 вересня на веб-сайті Ukrainian Future Leaders за посиланням https://ukrainianfutureleaders.com

futureukrainianleaders@gmail.com

Ukrainian Future Leaders, Ukrainian Students Union

Nous nous sommes consacré cette semaine au sujet Work/Upskilling, c'est donc à cette occasion que nous vous parlons ici d'un programme unique créé pour les jeunes spécialistes ukrainiens. Danylo, membre de l'équipe du programme Ukrainian Future Leaders, Ukrainian Students Union, a accepté avec plaisir de parler de ce programme à nos auditeurs

"Le programme, qui a été créé par l'Union des étudiants ukrainiens et vise à immerger de jeunes spécialistes et étudiants ukrainiens dans les institutions de l'Union européenne et dans le secteur privé.

Ukrainien Future Leaders est un programme exclusif destiné aux citoyens de l'Ukraine. Après l'invasion de la Russie en Ukraine, lorsque de nombreux étudiants et jeunes spécialistes ont été physiquement privés de la possibilité de travailler et d'acquérir de nouvelles compétences. Ce programme est un moyen de restaurer ses capacités.

Les étudiants ukrainiens et les jeunes professionnels âgés de 18 à 28 ans ont la possibilité de postuler pour participer au programme Ukrainian Future Leaders, qui comprend un stage d'un mois au Parlement européen à Bruxelles. C'est une excellente occasion pour les jeunes de s'immerger dans le travail dans les institutions publiques et d'acquérir une expérience inestimable lors de stages. Le programme de stage est prévu pour un mois et durera du 5 octobre au 30 octobre. Et comprendra également la possibilité de recevoir une allocation de subsistance, supprimant ainsi tout obstacle financier pour les participants.

La première étape pour les participants sera :

1. fournir un curriculum vitae

2. rédiger un essai de 500 mots sur un sujet pertinent

3. remplir le formulaire Google sur notre site Web

La deuxième étape du processus de candidature sera un entretien de 30 minutes avec la commission."

Tout le monde peut soumettre une candidature avant le 15 septembre sur le site Web des futurs leaders ukrainiens via le lien https://ukrainianfutureleaders.com

 futureukrainianleaders@gmail.com

Articles recommandés pour vous