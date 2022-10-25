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Ukraine - Україна

Запуск Ukrainian Future Leaders | Lancement Ukrainian Future Leaders

il y a 1 heureTemps de lecture4 min
Par Catherine Tonero

Ми про це говорили, та вирішили повернутись до цього знову, тому що 24 жовтня офіційно відбувся запуск ініціативи Ukrainian Future Leaders (UFL). З цього приводу ми запросили керівника проєкту Данила Нікіфорова, який погодився розповісти про запуск та більш детальніше про саму ініціативу. 

“24 жовтня 2022 року програма Ukrainian Future Leaders (UFL) оголошує про свій офіційний запуск, у Брюсселі. Програма UFL спрямована на занурення молодих українських професіоналів і студентів, які мають великий інтерес і схильність до державної політики, в інституції Європейського Союзу. Запуск програми символічно відбувається через вісім місяців від початку жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Програма стажування, яку адмініструє Українська студентська спілка (УСС), пропонує українцям віком 18-28 років безпосередню можливість працювати в Європейському парламенті через шеститижневе стажування. Запуск програми відбувається в критичний момент, оскільки вторгнення Росії в Україну різко порушило навчання та професійний розвиток молодих українців.

У цьому раунді програми троє молодих українців пройдуть стажування у відповідних офісах трьох депутатів Європарламенту з Польщі, Литви та Німеччини.

Ми висловлюємо глибоку вдячність депутатам Європарламенту та їхнім офісам за приєднання до нашої програми. Ми користуємося цією нагодою, щоб запросити інших членів Європейського парламенту взяти участь у майбутніх раундах програми, пропонуючи стажування успішним заявникам або беручи участь у діяльності програми. Ми очікуємо, що наступний раунд розпочнеться в січні 2023 року.

Програма пройшла суворий процес відбору, який складався з письмової заявки та співбесід. До відбіркової комісії увійшли представники наукових кіл, міжнародних організацій та українського дипломатичного корпусу. Трьох учасників було відібрано серед 194 прийнятних заявок.

Основною метою цієї програми є зміцнення європейської траєкторії України шляхом створення масової спільноти майбутніх українських лідерів, які глибоко цінують і розуміють роботу європейських інституцій, з довгостроковим наміром сприяти реформуванню України та її приєднанню до Європейський Союз.

Ukrainian Future Leaders підтримують 23 депутати українського законодавчого органу, Верховної Ради, а також Міністерство закордонних справ України.” - Поділився з нами Данило.
Забігаючи наперед хочемо додати, що за декілька тижнів ми запросимо учасників до нашої студії де вони поділяться своїми враженнями. Також, важливо, що це не остання ініціатива UFL, більше про програми Ukrainian Future Leaders ви зможете дізнатись сьогодні послухавши наше інтерю з Данилом на DAB+ та на сайті UFL  https://ukrainianfutureleaders.com

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Nous en avons déjà parlé, mais avons décidé d'y revenir, car ce 24 octobre, l'initiative des futurs leaders ukrainiens (UFL) a été officiellement lancée. A cette occasion, nous avons invité le chef de projet Danylo Nikiforov, qui nous parle plus en détail de cerre initiative.

"Le 24 octobre 2022, le programme Ukrainian Future Leaders (UFL) a été officiellement à Bruxelles. Le programme UFL vise à immerger de jeunes professionnels et étudiants ukrainiens qui ont un grand intérêt pour les politiques publiques dans les institutions de l'Union européenne. Le lancement du programme a lieu symboliquement huit mois après le début de la brutale invasion russe à grande échelle de l'Ukraine.

Le programme de stages, administré par l'Union des étudiants ukrainiens (USU), offre aux Ukrainiens âgés de 18 à 28 ans une opportunité directe de travailler au Parlement européen grâce à un stage de six semaines. Le lancement du programme intervient à un moment critique, car l'invasion de l'Ukraine par la Russie a considérablement perturbé l'éducation et le développement professionnel des jeunes Ukrainiens.

Dans ce cycle du programme, trois jeunes Ukrainiens effectueront des stages dans les bureaux respectifs de trois membres du Parlement européen de Pologne, de Lituanie et d'Allemagne.

Nous exprimons notre profonde gratitude aux membres du Parlement européen et à leurs bureaux pour avoir rejoint notre programme. Nous profitons de cette occasion pour inviter d'autres députés européens à participer aux prochains cycles du programme, en offrant des stages aux candidats retenus ou en participant aux activités du programme. Nous prévoyons que le prochain cycle commencera en janvier 2023.

Le programme a fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux, consistant en une candidature écrite et des entretiens. Le comité de sélection comprenait des représentants des milieux universitaires, des organisations internationales et du corps diplomatique ukrainien. Trois participants ont été sélectionnés parmi 194 candidatures éligibles.

L'objectif principal de ce programme est de renforcer la trajectoire européenne de l'Ukraine en créant une communauté de masse de futurs dirigeants ukrainiens qui apprécient et comprennent en profondeur le travail des institutions européennes, avec l'intention à long terme de contribuer à la réforme de l'Ukraine et à son adhésion à l'Union européenne.

Les futurs leaders ukrainiens sont soutenus par 23 députés de l'organe législatif ukrainien, la Verkhovna Rada, ainsi que par le ministère des Affaires étrangères d'Ukraine".

Ajoutons que dans quelques semaines, nous inviterons les participants dans notre studio où ils partageront leurs impressions. Vous trouverez plus d'information sur les programmes des futurs leaders ukrainiens aujourd'hui en écoutant notre interview avec Danylo sur notre radio DAB+ et sur le site Web de l'UFL  https://ukrainianfutureleaders.com

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