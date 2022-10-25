Запуск Ukrainian Future Leaders | Lancement Ukrainian Future Leaders

Ми про це говорили, та вирішили повернутись до цього знову, тому що 24 жовтня офіційно відбувся запуск ініціативи Ukrainian Future Leaders (UFL). З цього приводу ми запросили керівника проєкту Данила Нікіфорова, який погодився розповісти про запуск та більш детальніше про саму ініціативу.

“24 жовтня 2022 року програма Ukrainian Future Leaders (UFL) оголошує про свій офіційний запуск, у Брюсселі. Програма UFL спрямована на занурення молодих українських професіоналів і студентів, які мають великий інтерес і схильність до державної політики, в інституції Європейського Союзу. Запуск програми символічно відбувається через вісім місяців від початку жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Програма стажування, яку адмініструє Українська студентська спілка (УСС), пропонує українцям віком 18-28 років безпосередню можливість працювати в Європейському парламенті через шеститижневе стажування. Запуск програми відбувається в критичний момент, оскільки вторгнення Росії в Україну різко порушило навчання та професійний розвиток молодих українців.

У цьому раунді програми троє молодих українців пройдуть стажування у відповідних офісах трьох депутатів Європарламенту з Польщі, Литви та Німеччини.

Ми висловлюємо глибоку вдячність депутатам Європарламенту та їхнім офісам за приєднання до нашої програми. Ми користуємося цією нагодою, щоб запросити інших членів Європейського парламенту взяти участь у майбутніх раундах програми, пропонуючи стажування успішним заявникам або беручи участь у діяльності програми. Ми очікуємо, що наступний раунд розпочнеться в січні 2023 року.

Програма пройшла суворий процес відбору, який складався з письмової заявки та співбесід. До відбіркової комісії увійшли представники наукових кіл, міжнародних організацій та українського дипломатичного корпусу. Трьох учасників було відібрано серед 194 прийнятних заявок.

Основною метою цієї програми є зміцнення європейської траєкторії України шляхом створення масової спільноти майбутніх українських лідерів, які глибоко цінують і розуміють роботу європейських інституцій, з довгостроковим наміром сприяти реформуванню України та її приєднанню до Європейський Союз.

Ukrainian Future Leaders підтримують 23 депутати українського законодавчого органу, Верховної Ради, а також Міністерство закордонних справ України.” - Поділився з нами Данило.

Забігаючи наперед хочемо додати, що за декілька тижнів ми запросимо учасників до нашої студії де вони поділяться своїми враженнями. Також, важливо, що це не остання ініціатива UFL, більше про програми Ukrainian Future Leaders ви зможете дізнатись сьогодні послухавши наше інтерю з Данилом на DAB+ та на сайті UFL https://ukrainianfutureleaders.com