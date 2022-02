Ukraine : une guerre entraînerait des "déplacements massifs" de la population, selon une ONG

La guerre, qui a fait plus de 13.000 morts, a fortement baissé en intensité depuis des accords de paix en 2015, mais son règlement politique est depuis embourbé. Le long du front, des tirs continuent régulièrement de faire des victimes. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, plus de 850.000 personnes ont déjà été déplacées en Ukraine à cause des combats.

Une reprise active du conflit pourrait, selon l’ONG, réduire à néant "les progrès significatifs" des dernières années dans la situation des populations de l’est de l’Ukraine. Le nombre de personnes dépendant de l’aide humanitaire y est passé de 5 millions en 2015 à 3 millions aujourd’hui, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés.