Ukraine: une frappe aérienne russe aurait détruit l'hôpital pour enfants de Marioupol, 17 blessés selon un premier bilan

Un hôpital pour enfants de la ville portuaire de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, aurait été détruit par des frappes aériennes russes, ont indiqué mercredi les autorités locales dans un message en ligne.

"Les forces d'occupation russes ont largué plusieurs bombes sur l'hôpital pour enfants." Les autorités ne pouvaient pas encore fournir des informations à propos des victimes, si ce n'est qu'il y a des enfants sous les décombres.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie sur Twitter d'avoir effectué cette frappe aérienne. Lui aussi a parlé de personnes sous les décombres, dont des enfants. La Russie n'a pas encore réagi à ces accusations.

"Il y a 17 blessés confirmés parmi le personnel hospitalier", a-t-il indiqué à la télévision ukrainienne, précisant qu"'il n'y avait aucun enfant" parmi les blessés et "aucun mort", selon un premier bilan.

Sur les images que nous avons pu consulter jusqu'à présent, on ne peut voir de victimes et on ne sait pas encore qui est l'auteur des bombardements.