Ukraine : un enfant forcé de fuir le pays chaque seconde, "À la maison, j’avais peur constamment"

Et pour les mineurs non accompagnés ?

Bernard De Vos est le délégué général aux droits de l’enfant en Belgique. Interrogé par Martin Bilterijs de la RTBF, il plaide pour un enregistrement rapide des mineurs non accompagnés qui ont été forcés de quitter l’Ukraine. Il faut "un enregistrement le plus précoce possible, si possible à la frontière ukrainienne, et des déplacements sécurisés le plus possible. Rien n’empêche un Etat de se déplacer avec des bus militaires ou de la protection civile pour aller chercher des enfants".

Car si la solidarité citoyenne est indispensable et permet souvent de sauver ces enfants de l’errance, Bernard De Vos met en garde. "J’ai eu personnellement des demandes d’associations qu’on ne connaissait pas, qui voulaient prendre en charge 60 ou 80 enfants orphelins et qui demandaient une sorte de sauf-conduit". Ces associations disaient que "ces enfants seraient pris en charge par des familles d’accueil". Mais "dans quelles conditions et pour quoi faire ? C’est toujours un peu inquiétant".