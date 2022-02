Ukraine: un conseil européen des Affaires étrangères en urgence pour décider ce mardi de premières sanctions contre la Russie

L'Union européenne (UE) va décider mardi de premières sanctions contre la Russie à la suite de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

Le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a indiqué à l'ouverture à Paris d'un forum de l'UE pour la coopération dans l'Indopacifique avoir convoqué un "conseil d'urgence des Affaires étrangères que la France va organiser ici même à Paris après la réunion".

Le Forum ministériel pour la coopération dans l'Indopacifique, organisé ce mardi par la présidence française du Conseil de l'UE, est déjà censé rassembler à Paris, selon son programme, les ministres des affaires étrangères des 27 États membres, ainsi que le chef de la diplomatie de l'UE et des commissaires européens (Frans Timmermans et Jutta Urpilainen). Il doit se clore à la mi-journée et sera donc prolongé par un Conseil informel Affaires étrangères.

La ministre des Affaires étrangères belge Sophie Wilmès sera présente à Paris en début d'après-midi.

"Cet après-midi le Conseil va décider des sanctions qu'on va prendre (....) il faut agir vite et vite, ça veut dire cet après-midi, ici à Paris", a précisé l'Espagnol à son arrivée sur place.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a condamné à son arrivée la dernière action de Moscou, un "renoncement par la Russie à ses engagements internationaux". "La situation est très grave".