Ukraine : Un conflit vieux de plusieurs années

Les relations entre l’Ukraine et la Russie sont très tendues depuis de nombreuses années. D’où viennent ces tensions ? Pour le comprendre, il faut remonter dans l’Histoire.

Il y a 100 ans, la Russie et d’autres pays comme l’Ukraine formaient un très grand territoire : l’URSS ou Union des républiques socialistes soviétiques.

En 1991, ce vaste territoire s’est morcelé en plusieurs pays dont, entre autres, la Russie et l’Ukraine.

Pour Vladimir Poutine, le dirigeant actuel de la Russie, certains territoires ont un lien fort avec la Russie, en particulier, à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, les régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk où une partie de la population se sent culturellement russe. Pendant de nombreuses années, Vladimir Poutine a placé des militaires russes à la frontière de l’Ukraine.

Ce 21 février, il a déclaré que l’Ukraine n’était pas un vrai pays et a annoncé l’envoi de militaires sur le sol ukrainien, dans ces deux régions de Donetsk et Lougansk.

Cette manœuvre est perçue comme une déclaration de guerre par les États-Unis et l’Europe. Même si une guerre n’est pas officielle, le monde est très préoccupé par qui se passe entre la Russie et l’Ukraine.