Ukraine: "Si je ne peux pas l’avoir, personne ne l’aura: les Russes veulent Odessa et s'ils ne l'ont pas, ils risquent de la détruire"

Odessa, la grande cité portuaire du sud de l’Ukraine vit toujours sous la menace russe. Des frappes meurtrières qui fauchent des vies, comme vendredi dernier avec trois missiles qui font au moins 21 morts.

Mais dans cette superbe ville où se côtoyaient avant la guerre 120 nationalités, la vie continue malgré la terreur, comme a pu le constater notre équipe sur place en parlant avec les habitants.

Un musée vide où trône encore Catherine II

Comme à l’opéra qui a rouvert le 17 juin et fonctionne en matinée ou encore dans ce musée d’Odessa, qu’un gardien continue à faire visiter. Vladimir Damaskin, est devenu le gardien d’un musée presque vide : "Maintenant, pendant la guerre, nous accueillons nos visiteurs, parce que c’est très important de soutenir notre ville, parce que la culture est importante pour les Ukrainiens, elle donne du courage aux gens".

A part les toiles monumentales, et quelques œuvres contemporaines, les murs sont nus, et les rares visiteurs passent de pièce en pièce comme des fantômes… Dès le début de la guerre, les précieuses toiles et les sculptures ont été emballées et mises à l’abri dans un endroit sécurisé. Un bunker dont la localisation est ultrasecrète. Seuls le président Zelenski et quelques ministres sont au courant.

Un portrait en pied de l’impératrice de Russie Catherine II reste dans le musée. Ce portrait fait polémique parmi les visiteurs, mais comme le tableau est intransportable, Catherine II reste à Odessa. Et de même si l’opéra ne programme plus Le Lac des Cygnes de Tchaïchovsky ou d'autres compositeurs russes, le maire d’Odessa pense qu’il ne faut pas débaptiser la rue Pouchkine car cela appauvrirait la culture du pays.

En ville, les monuments et bâtiments officiels sont protégés par des murs de sacs de sable, du sable qui provient des plages d’Odessa. En mars des dizaines de bénévoles se sont chargés de remplir au plus vite ces milliers de sacs et fabriquer ces protections.