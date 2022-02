Ukraine : quelle sera la position de la Belgique ? Le Premier ministre s'est adressé à la Chambre

La traditionnelle séance de questions orales à la Chambre est consacrée en grande partie à l’Ukraine et à l’attaque de ce pays par la Russie.

De nombreuses questions sur la position du gouvernement belge par rapport à cette crise sont posées au Premier ministre.

Avant cela, Alexander De Croo a pris la parole pour une allocation justifiée par les circonstances.

Il a évoqué "l’un des moments les plus sombres depuis la 2e guerre mondiale".

Pour l’instant, l’agression de la Russie est uniquement dirigée vers l’Ukraine, a-t-il indiqué.

"Aucun élément ne confirme que la Russie vise également des pays de l’OTAN". Cependant, a précisé le Premier ministre, un certain nombre de pays européens se sentent menacés et ont donc invoqué aujourd’hui l’article 4 du traité de l’OTAN. Cet article 4 stipule qu’en tant qu’alliance, les États membres se consultent à chaque fois que des pays se sentent menacés dans leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité.

"En vertu de l’article 4, les premières consultations ont eu lieu ce matin et demain, nous consulterons les chefs d’État et de gouvernement des trente pays de l’OTAN", a expliqué Alexander De Croo. "Avec nos alliés, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour intensifier la dissuasion et la défense. Mais nos actions seront toujours préventives, proportionnelles et non dans l’escalade", a ajouté le Premier ministre.

Au niveau national, "nous prenons les précautions nécessaires pour renforcer la protection de nos infrastructures critiques", a expliqué le Premier ministre.

Plus tard dans la journée, le Conseil européen se réunira aussi en session spéciale pour se prononcer sur des sanctions plus sévères à l’encontre de la Russie. "Il s’agit du plus lourd paquet de sanctions de l’Histoire de l’Union", a insisté Alexander De Croo.

Pour le Premier ministre belge, "le temps des sanctions graduelles est révolu". "Si nous n’agissons pas, Poutine ne s’arrêtera pas une fois l’Ukraine sous son joug. Notre action vise à affaiblir le complexe industriel et militaire de la Russie", a déclaré le Premier ministre.

Ces sanctions relèvent de plusieurs domaines. En premier lieu, le domaine financier. "Nous devons isoler les banques et les entreprises d’État russes des marchés monétaires internationaux", a estimé Alexander De Croo. "Outre les banques et les entreprises, il faut ajouter des représentants de l’élite politique et économique à la liste des sanctions – des oligarques russes au club des kleptocrates entourant Poutine", a ajouté le Premier ministre.

L’ensemble des sanctions devra aussi se concentrer sur la technologie dont la Russie a besoin pour faire fonctionner son économie et assurer ses activités militaires, a estimé le Premier ministre.

Ce jeudi matin, Alexander De Croo avait convoqué en urgence un kern pour faire le point sur la situation. Y étaient conviés, l’ambassadeur belge auprès de l’OTAN, le chef de la Défense et le chef du service de renseignement militaire.