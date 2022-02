Ukraine : Poutine et Biden acceptent de tenir un sommet proposé par Macron

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont "accepté le principe" de se rencontrer lors d'un sommet. Cette rencontre a été proposée par leur homologue français Emmanuel Macron qui joue l'intermédiaire. A une condition : le sommet "ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine", a annoncé l'Elysée dans la nuit de dimanche à lundi.

Ce sommet serait ensuite élargi à "toutes les parties prenantes" et porterait sur "la sécurité et la stabilité stratégique en Europe", a précisé la présidence française, ajoutant qu'il commencera à être préparé dès ce jeudi entre les Etats-Unis et la Russie.