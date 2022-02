Ukraine : Poutine envoie ses troupes dans les territoires séparatistes, Kiev appelle au soutien, les réactions pleuvent

Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié "les derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de notre Etat", assurant que Kiev ne céderait pas "une parcelle" du pays et n’avait peur "de rien ni personne".

Dans une adresse à la Nation, il a également appelé ses partenaires occidentaux à un soutien "clair" et "efficace".

"Je veux gifler Poutine et Zelensky", s’est emportée Anna Velitchko, une habitante d’Avdiïvka, dans l’est de l’Ukraine, à propos des dirigeants russe et ukrainien, qu’elle voudrait voir "s’asseoir enfin et se mettre d’accord pour mettre fin à cette guerre".

Les décisions russes signent la fin d’un processus de paix sous médiation franco-allemande qui, bien que régulièrement violé, avait permis de stopper les affrontements les plus violents de ce conflit ayant fait plus de 14.000 morts depuis son déclenchement en 2014, après l’annexion de la Crimée par Moscou.

Les Etats-Unis, l’Union européenne, comme l’Otan et Londres, ont dénoncé la décision du président russe et promis des sanctions.

Le président Joe Biden a publié lundi un décret qui interdit tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions prorusses de Donetsk et Lougansk.

Et la Maison Blanche a annoncé de "nouvelles sanctions" pour mardi.

La présidence française a également annoncé des sanctions prochaines de l’UE visant des entités et des individus russes. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson veut décider mardi d’un "important paquet de sanctions".