Ukraine : Poutine annonce une opération militaire, des explosions entendues à Kiev.

Il a déclaré que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences jamais connues. Ce matin, on apprend, selon le média américain CNN et l’agence de presse Reuters que plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne Kiev et dans la ville de Charkov au nord est du pays. Cette situation provoque énormément de réactions. Celle de Joe Biden notamment.