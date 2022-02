Ukraine : plus de 2600 civils tués, 5500 blessés dans le Donbass au cours des huit dernières années

Plus de 2600 civils sont morts et 5500 personnes ont été blessées dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk au cours des huit dernières années, a déclaré mercredi à l’agence TASS la direction générale du Comité d’enquête de la Fédération de Russie, un organe étatique.

"Pendant près de huit ans, les civils, qui ne prennent pas part au conflit armé, ont été victimes de frappes massives effectuées à partir de divers projectiles de gros calibre, de mortiers, de lance-grenades et d’armes légères. Des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été tuées. Les infrastructures civiles sont détruites ou endommagées. Parmi les blessés, on compte au moins 5500 civils. Plus de 2600 civils ont été tués. Plus de 2200 infrastructures civiles ont été détruites ou partiellement détruites", selon le Comité d’enquête russe.