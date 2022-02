Ukraine : plongeon des marchés boursiers après l'attaque russe. Le cours du pétrole s'envole

Les Bourses européennes chutaient à l’ouverture jeudi après le lancement par la Russie d’une attaque militaire contre l’Ukraine, où des forces terrestres russes ont franchi la frontière.

A l’ouverture, Paris dégringolait de 4,19%, Francfort de 4,39%, Londres de 2,55%. L’Eurostoxx 50, indice européen de référence, chutait de 3,52%.

Les entreprises françaises de la Bourse de Paris qui ont beaucoup d’activités en Russie étaient les plus frappées par la chute de l’indice boursier jeudi, après le lancement dans la nuit d’une attaque de la Russie contre l’Ukraine.

Renault, présent via sa filiale Avtovaz, s’écroulait 8,31% après avoir perdu plus de 10% lors des premiers échanges. Société Générale, présent via Rosbank, perdait 5,02% et Alstom, qui a une participation de 20% dans le constructeur ferroviaire Transmashholding, 4,69% vers 9h10. La Bourse de Paris chutait dans le même temps 3,18%.

Sur Euronext, à Bruxelles, le Bel 20 ouvrait aussi en baisse de 3,10% Parmi les titres les plus en chute, on notait Ageas (-3,24%), KBC (-3,13%), Solvay (-3,23%) et Umicore (-2,08%).

Aucun secteur n’échappe à la baisse.

Ces mouvements à la baisse étaient attendus, vu la situation en Ukraine et les attaques déclenchées par la Russie.