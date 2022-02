Ukraine : Moscou et Washington s’écharpent au Conseil de sécurité de l'ONU

L’ambassadeur de la Russie aux Nations unies, Vassily Nebenzia, a accusé Washington de chercher à "créer l’hystérie" et à "tromper la communauté internationale" avec des "accusations infondées".

Et il s’est fait un plaisir de renvoyer les Etats-Unis à l’un des chapitres les plus embarrassants de leur histoire diplomatique et militaire récente.

Vassily Nebenzia a ainsi rappelé qu’avant l’invasion de l’Irak en 2003, Washington avait bien assuré avoir des preuves d’armes de destruction massive dans ce pays, qui n’ont jamais été trouvées.

Son homologue américaine Linda Thomas-Greenfield a estimé de son côté que le déploiement de plus de 100.000 militaires russes autour de l’Ukraine menaçait "la sécurité internationale". Elle a accusé Moscou de vouloir déployer début février, "preuves" à l’appui, plus de 30.000 militaires supplémentaires au Bélarus, dont le régime est très proche du Kremlin.

Parallèlement, les manœuvres diplomatiques continuent, tout comme les préparatifs de sanctions.

Les Etats-Unis comme le Royaume-Uni – qui est l’un des terrains d’investissement favoris des grandes fortunes russes – ont dit lundi vouloir taper au portefeuille le premier cercle et les proches du Kremlin.