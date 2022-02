Un grand contingent de stars adresse de son côté son soutien en pensées aux victimes et aux réfugiés. De manière non exhaustive évidemment, on retrouve des chanteurs comme Clara Luciani, Ariana Grande, Angèle ou encore Jared Leto. Miley Cyrus, qui a tourné le clip de Nothings Breaks Like A Heart en Ukraine, s'est montrée dévastée par la nouvelle : "Ce matin, j’ai eu le cœur brisé lorsque je me suis réveillée en apprenant que l’Ukraine avait été envahie (…) Je soutiens tous ceux qui sont en Ukraine et qui ont été affectés par cette attaque et avec notre communauté globale qui appelle à un cessez-le-feu immédiat".

Hollywood est aussi sous le choc : Arnold Schwarzenegger a adressé ses prières aux Ukrainiens. "Je partage votre douleur et votre espoir de paix. Vous m’inspirez avec votre courage et votre humanité face à ce cauchemar. Que Dieu vous bénisse".

Bernice King a quant à elle repris les mots de son père Martin Luther King, pour s'adresser aux personnes qui ne se sentiraient pas concernées par cette catastrophe humanitaire : "Nous sommes pris dans un réseau incontournable de mutualité (…) Ce qui affecte l’un, affecte éventuellement les autres. Nous sommes liés à l'Éthiopie, à l'Ukraine, au Yémen".