Ukraine: Macron échange avec Zelensky après son entretien avec Poutine

Le président français Emmanuel Macron s'entretient dimanche avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky après avoir échangé avec Vladimir Poutine, a annoncé l'Elysée.

"L'entretien téléphonique avec le président Poutine a duré 1h45", a indiqué la présidence française. Rien n'a encore filtré sur le contenu de cette discussion.

Le président français allait ensuite échanger à nouveau, par voie téléphonique, avec le président Zelensky", a indiqué la présidence française. Macron et Zelensky s'étaient parlé pas plus tard que samedi soir. Le président ukrainien avait déclaré à son homologue français qu'il ne "riposterait" pas aux "provocations" russes dans l'est de l'Ukraine et qu'il restait prêt au "dialogue" avec Moscou.