Ukraine : les Simpsons avaient aussi prédit l'entrée en guerre de la Russie... depuis 1998

La similitude entre le conflit actuel et l'histoire de l'épisode 19 de la saison 9, diffusé en 1998, est en effet troublante.

Homer, qui s'est engagé dans la marine US, tire accidentellement des torpilles d'un sous-marin nucléaire dans les eaux territoriales russes. On assiste alors à une discussion entre représentants de la Russie et des États-Unis à l'ONU. Le Kremlin laisse alors tomber le masque : l'Union soviétique n'a jamais disparu après sa dissolution en 1991. Les Russes font sortir l'armée dans les rues, le mur de Berlin est à nouveau érigé et Lénine revient à la vie.

Cette archive fait le tour du web depuis quelques jours.