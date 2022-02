Ukraine : les sanctions économiques, "aussi symboles d’une certaine impuissance"

"Il faut pouvoir trouver des dispositifs de remplacement", dit Franklin Dehousse. Didier Reynders précisait d’ailleurs ce mardi, sur La Première : "Nous avons travaillé depuis plusieurs semaines sur d’autres sources […] Mais c’est vrai qu’une vraie rupture d’approvisionnement nous poserait un problème."

La synergie entre alliés est centrale

Autre élément important, souligné par le professeur de droit international économique : "L’efficacité des sanctions dépend de qui les prend. Plus le champ est vaste, plus elles seront efficaces. Adopter des sanctions viriles sur une surface limitée, c’est plus de douleur pour moins de résultat. La synergie entre alliés est centrale."

"Les sanctions les plus efficaces", complète Anne Lagerwall, "sont celles décidées par le conseil de sécurité de l’ONU, parce qu’elles s’imposent à tous les États membres, et que c’est une réaction coordonnée. Mais ici ce ne sera pas possible parce que la Russie fait partie du conseil de sécurité et mettrait son veto." Les discussions avec les Etats-Unis seront importantes à ce titre.

Une sorte de blocus ?

Federico Santopinto, analyste au GRIP, au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, se montre très pessimiste. Pour lui, des sanctions économiques ou diplomatiques ne feront pas fléchir Vladimir Poutine : "J’en doute. Elles doivent être très fermes et on pourrait même, à un certain moment, évoquer quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de blocus, ce qui serait beaucoup plus sévère, pour voir si dans le temps, il va revenir sur la table des négociations. Mais c’est clair que c’est une carte qu’on joue pour éviter une guerre majeure."