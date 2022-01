Ukraine : les sanctions contre la Russie viseront le gazoduc Nord Stream II en cas d’attaque, selon la diplomatie allemande

Le gouvernement allemand, qui réunit des sociaux-démocrates plutôt favorables à une approche conciliante avec Moscou, et les écologistes et Libéraux partisans d’une ligne plus dure, n’a cessé de souffler le chaud et le froid concernant le gazoduc. Le chancelier Olaf Scholz a ainsi tantôt parlé d’un "projet privé" ne devant être mêlé aux questions politiques, tantôt évoqué un accord de principe conclu l’an dernier entre Berlin et Washington et prévoyant de stopper le projet en cas d’agression militaire russe contre l’Ukraine.

Ce gazoduc, qui doit acheminer du gaz russe en Allemagne et en Europe via la mer Baltique, en contournant l’Ukraine, est achevé. Mais sa mise en service reste actuellement bloquée par le régulateur énergétique allemand, pour des raisons juridiques.