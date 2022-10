Ukraine : Les Russes "m’ont enfoncé le canon de mitraillette dans la gorge, c’était le plus terrible"

J’ai trouvé un moment pour leur voler une grenade. Je la portais toujours avec moi et je sortais même avec elle dans la rue, parce que je savais s’ils m’arrêtaient et me torturaient, ce serait trop dur.

Anatolii Koudinov a lui-même eu peur d’être torturé. Il a volé une grenade pour se protéger. "Je savais qu’on pouvait me torturer. Quand les Russes buvaient et étaient saouls, j’ai trouvé un moment pour leur voler une grenade. Je la portais toujours avec moi et je sortais même avec elle dans la rue, parce que je savais s’ils m’arrêtaient et me torturaient, ce serait trop dur. J’étais prêt à l’utiliser."

Il préférait mourir plutôt que d’être torturé. Un jour, prévenu par un soldat russe qu’ils comptaient l’éliminer, il s’est enfui pour rejoindre la zone ukrainienne. Il est revenu dans le village après sa reprise par les forces ukrainiennes.