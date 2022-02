Ukraine : les Russes entrent dans le Donbass "avec un statut complètement faux", selon le spécialiste Federico Santopinto (analyse)

Pour l’instant, au niveau ukrainien, il y a une déclaration comme quoi ils ne céderont pas de territoire. Du côté international, il y a cette réunion du Conseil de l’ONU qui annonce des sanctions. Est-ce que c’est vraiment la solution, des sanctions économiques face à cette déclaration ? Cela pourrait arranger les choses ? Fedecico Santopinto répond par la négative : "Non, ça ne va pas arranger les choses, mais je ne vois pas quelle autre option on pourrait choisir. L’autre option est de faire la guerre à la Russie, ce qui veut dire, de fait, se lancer dans un conflit majeur avec une puissance nucléaire, avec un dictateur qui ne fait pas trop attention aux pertes humaines. Je sais que cette histoire des sanctions laisse beaucoup de personnes perplexes, mais franchement, je ne vois pas quelle autre option on peut avoir. Ces sanctions doivent être très fermes parce qu’il viole le droit international de manière éhontée, mais à ce stade, on ne peut pas faire autrement" analyse-t-il.

Si l’Ukraine n’intervient pas, il a pris le Donbass, qu’il va sans doute annexer plus tard, sans tirer un seul coup de feu

Des sanctions économiques ou diplomatiques pourraient-elles faire fléchir Vladimir Poutine ? "J’en doute", pense Federico Santopinto. "Elles doivent être très fermes et on pourrait même, à un certain moment, évoquer quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de blocus, ce qui serait beaucoup plus sévère, pour voir si dans le temps, il va revenir sur la table des négociations. Mais c’est clair que c’est une carte qu’on joue pour éviter une guerre majeure. Poutine sait que les Occidentaux ont un certain sens de responsabilité et qu’ils ne veulent pas rentrer dans un conflit majeur qui serait catastrophique, qui pourrait dégénérer. Il en profite donc de manière assez éhontée".