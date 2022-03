Ukraine - Les femmes vont au combat : "C'est dans notre ADN de se battre et de ne rien lâcher"

Depuis une semaine que la guerre fait rage en Ukraine, on apprend à connaître un peu mieux ce pays et son peuple.

Explorons deux questions. Celle de l’amitié entre le peuple russe et le peuple ukrainien, qui semble dépasser le conflit enclenché par Vladimir Poutine, resistera-elle à la guerre ? Et la seconde, c’est celle des femmes ukrainiennes, qui prennent elles aussi les armes, se battent et vont au combat.

Quelle éducation recoivent-elles ? Quelles sont leurs modèles ?

On en parle avec une femme ukrainienne qui est un bel exemple de combativité : Valéria Faure Muntian. Elle est maintenant une parlementaire française.