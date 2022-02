Ukraine : les Etats-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le Bélarus

Les États-Unis ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement le Bélarus, allié de Moscou, en raison des craintes d'une invasion russe en Ukraine.

"En raison d'une augmentation de l'activité militaire russe inhabituelle et préoccupante près de la frontière avec l'Ukraine, les citoyens américains qui se trouvent au Bélarus ou qui envisagent de s'y rendre doivent savoir que la situation est imprévisible et que la tension est élevée dans la région", a averti Washington dans un avis publié lundi.

Cet avertissement intervient le jour même où les Etats-Unis ont décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, face à "l'accélération spectaculaire" du déploiement de forces russes à la frontière.

Le Bélarus mène des exercices militaires conjoints avec la Russie non loin de la frontière ukrainienne, où sont massés plus de 100.000 soldats en vue d'une possible invasion.