Ukraine : les bourses mondiales chutent face à un risque de conflit majeur

La Bourse russe s'est enfoncée mardi matin, avant de se reprendre quelque peu en fin de matinée. Les indices ont plongé entre 8 et 11% à l'ouverture, après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes prorusses, en pleine crise russo-occidentale.

L'indice principal de la Bourse de Moscou, le RTS (libellé en dollars), a plongé de 10,8% à 8h13, et de 32,5% depuis le début de l'année. L'IMoex, libellé en roubles, a chuté de 8,8%. La devise russe, qui a dévissé nettement lundi soir, était également quelque peu mise à mal ce mardi.

A 8h00, le rouble s'échangeait à 90,58 pour un euro et à 80,12 pour un dollar, légèrement en dessous des derniers records de 90,8 pour un euro et de 80,4 pour un dollar, établis le 26 janvier. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, en mettant le feu aux poudres dans un contexte de vives tensions avec les Occidentaux qui ont aussitôt dénoncé cette décision et promis des sanctions contre la Russie.