Ukraine : le Kremlin confirme un appel Poutine-Macron dimanche

Le Kremlin a confirmé que le président russe Vladimir Poutine allait s'entretenir dimanche au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, alors que les craintes d'une attaque russe en Ukraine sont à leur comble.L'appel est "à l'agenda du président" pour dimanche, a indiqué le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Vendredi soir, l'Elysée a annoncé cet appel destiné à "éviter le pire" en Ukraine.

Risque d'invasion russe

Emmanuel Macron doit également s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi. La situation s'est sensiblement dégradée ces dernières heures, les forces armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses s'accusant mutuellement samedi de violations graves du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, où les dernières attaques ont fait au moins un mort. Il faut "tout tenter, tout faire pour que le pire n'arrive pas", avait martelé la présidence française, en évoquant un "risque d'une invasion russe du territoire ukrainien sous le contrôle du gouvernement" de Kiev, et pas seulement des territoires séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine. "Nous pensons que nous avons toujours la possibilité de dissuader le président Poutine de procéder à l'attaque de l'Ukraine", a relevé un conseiller d'Emmanuel Macron à l'issue d'un échange téléphonique entre les chefs d'Etat et de gouvernement des principaux pays occidentaux vendredi.

Les Occidentaux n'observent "pas de repli des forces russes" stationnées aux portes de l'Ukraine, contrairement aux annonces formulées depuis plusieurs jours par la Russie, a encore insisté la présidence française.