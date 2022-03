Ukraine : le conflit est-il « marvelisé » ?

Un débat a rapidement émergé. Le sujet ? Qui va bien pouvoir interpréter le président dans un film retraçant un conflit, encore en cours. Alors qu’est-ce qui explique cette association automatique que font beaucoup d’internautes entre le conflit en Ukraine et l’univers Marvel (ce qu’on appelle " marvelisation " du conflit ukrainien) ?

Jimmy Tanghe, expert en communication digital et professeur à la Haute Ecole Louvain en Hainaut pointe deux facteurs essentiels en temps de guerre : "Je pense que ça part énormément dans l’émotionnel et c’est bien normal. Les professionnels de la communication savent à quel point l’émotionnel est une donnée importante quand on communique. Et dans l’urgence, on peut avoir, "une interprétation non posée" ou avec un peu moins de recul. Dans l’urgence, ce n’est jamais très bon d’analyser rapidement quelque chose."

"Marveliser" le conflit ukrainien, le biais de l’émotion ?

Selon un article de Wired, les films de Marvel reposent sur l’émotionnel et sur la binarité du bien et du mal. Les méchants d’un côté, les gentils de l’autre. Cette grille de lecture serait particulièrement facile à décrypter pour des personnes qui ne détiendraient pas toutes les clés de lecture politiques, économiques, géopolitiques, etc,…

La journaliste Kathleen Farmilo explique dans un article pour le "Pedestrian" : "C’est parce que nous souffrons tous d’un besoin pathologique de transformer un conflit du monde réel en quelque chose que nous pouvons facilement consommer sans aucun esprit critique. Mais c’est une façon de voir le conflit de manière très binaire". Autrement dit, la "marvelisation" du conflit consiste à voir un gentil et un méchant et empêche une analyse des nuances, indispensable pour comprendre ce conflit bien réel.

Guerre d’information

Les évènements liés à cette guerre sont abondamment relayés sur les réseaux sociaux, car c’est aussi une guerre de l’information. Et d’après Philippe Boulanger, professeur de géopolitique à la Sorbonne notamment, l’effet de la propagande de guerre sur ses étudiants est bien réel.

"J’en parlais encore avec mes étudiants de licence 2 (+ /- 20 ans) et l’impact est considérable, explique-t-il. Ces étudiants ont encore beaucoup de mal à faire la part des choses et prennent pour réalité ce que l’influence et la propagande leur diffusent sur les réseaux sociaux. Donc l’impact est réel. Mais j’ai été très surpris qu’ils prennent des informations provenant de la propagande russe comme des réalités."