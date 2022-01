Ukraine : le chef de la diplomatie européenne veut éviter les propos alarmistes

Le chef de la diplomatie de l'UE a appelé lundi soir à éviter les crises de nerfs dans le dossier ukrainien et à laisser de côté les propos alarmistes. "On sait très bien quelles sont les menaces, quel est le degré de ces menaces et comment on doit réagir", a-t-il assuré à l'issue d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères.

Lors de cette réunion, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est intervenu via vidéoconférence. "L'échange a été particulièrement utile pour envisager la voie à suivre, conjointement". Le secrétaire d'Etat a discuté avec les Européens des termes de la réponse écrite que Washington prépare aux demandes de Moscou, selon Josep Borrell. La suite de l'agenda diplomatique international autour de la menace russe aux frontières de l'Ukraine dépendra maintenant des suites apportées à cette réponse.

"Si la diplomatie échoue, nous sommes très bien avancés dans la préparation de notre réaction", sous la forme de sanctions, a-t-il ajouté.