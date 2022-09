Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé mardi Vladimir Poutine à ordonner le "" hors d'Ukraine des forces russes en difficulté face à une contre-offensive ukrainienne.

Lors d'un entretien téléphonique de 90 minutes, le dirigeant allemand a "insisté auprès du président russe pour qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible, basée sur un cessez-le-feu, un retrait complet des troupes russes et le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine", selon un communiqué de la chancellerie.

M. Scholz a aussi demandé au président russe de mettre "pleinement" en oeuvre l'accord l'exportation de céréales ukrainiennes.