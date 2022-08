Ukraine : le cargo Razoni est arrivé au port d'Istanbul avec plus de 26.000 tonnes de céréales à son bord

La reprise des exportations a été rendue possible grâce à l’accord signé entre la Russie et l’Ukraine, sous l’égide de la Turquie et de l’ONU. L’accord signé le 22 juillet dernier définit des couloirs maritimes sécurisés depuis trois grands ports de l’oblast (région administrative) d’Odessa : celui de la ville d’Odessa, celui de Tchernomorsk et celui de Ioujni.

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les niveaux d’exportation de céréales ukrainiennes d’avant-guerre. Les trois ports inclus dans l’accord représentent un peu plus de la moitié des exportations de céréales ukrainiennes par voie maritime en 2020-2021.