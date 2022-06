Ukraine: la messe est dite, mais chut!

Et maintenant, que fait-on ? Oui, que fait-on en Ukraine ? On arrête le massacre ou on continue ? C'est la question qui déchire en ce moment l'Europe en deux blocs.

Vous avez d'un côté, les pays baltes et d'autres pays d'Europe centrale, comme la Pologne, qui estiment que les sanctions économiques commencent seulement à porter leurs fruits, qu'il faut les intensifier et surtout ne pas céder aux revendications de Poutine. En d'autres mots, ces pays rejettent toute forme de cessez-le-feu car, pour eux, cela reviendrait à geler le conflit au profit de Poutine. Et même si c'est dur sur le plan économique pour l'Europe, il ne faut pas craquer car la victoire sera là dans quelques mois.

