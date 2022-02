Ukraine : la cyber-guerre est mondiale

Une ampleur sous-estimée

Le problème pour Georges Ataya, qui est aussi vice-président de la Coalition pour la cybersécurité c’est, que beaucoup d’entreprises, y compris stratégiques, sous-estiment ou se préparent mal aux cyberattaques : "Certains secteurs sont prêts, d’autres beaucoup moins. Dans les services publics, les secteurs hospitaliers, les transports… tout le monde ne met pas les moyens suffisants pour se protéger. Or, une faille, c’est difficile à identifier. Une bombe qui tombe sur un bâtiment, on le voit. Un trou dans un réseau informatique, on ne le découvre qu’après coup, quand il est trop tard".

Un trou dans un réseau, c’est plus difficile à identifier qu’un trou d’obus dans une maison

D’autant que, pour Axel Legay, même en y mettant les moyens, surveiller le cyberespace, c’est très compliqué. "Aujourd’hui, nos capacités de détections sont limitées. On ne sait pas tout surveiller déplore Axel Legay, professeur en cybersécurité. C’est comme dire qu’on surveille le ciel pour s’assurer qu’un astéroïde ne s’écrase pas sur terre. On le fait avec le matériel dont on dispose mais on ne sait pas surveiller tout le ciel et un astéroïde pourrait s’écraser".

En Belgique : Rien à signaler

Cette cybermenace pourrait-elle s’étendre aux alliés occidentaux de l’Ukraine, la Belgique par exemple ? "On est sur le qui-vive, on est prêts" répond Phédra Clouner la directrice adjointe du CCB. Une équipe d’une dizaine d’analystes scrute la situation en permanence. "Mais à ce stade, nous n’avons encore constaté aucun impact pour notre pays".

"Nous sommes en contact rapproché avec nos collègues européens. Nous surveillons de près les menaces d’attaques qui pourraient avoir un impact sur les infrastructures critiques ou les opérateurs de services essentiels, mais rien de concret pour l’instant". Les menaces de désinformation et de tentative de manipulation de l’opinion, elles, sont surveillées par les services de renseignements.