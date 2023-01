Ukraine : la Belgique reste en retrait

Bien sûr les Etats-Unis sont loin devant avec 18 milliards d’euros. Pour les pays Européens, c’est l’Allemagne qui figure, et de très loin, en haut du classement avec plus de 4 milliards d’euros d’armes. C’est près de la moitié de ce que toute l’Europe a donné. Les Pays-Bas ont fourni pour 837 millions, la Belgique est très loin derrière avec… 9 millions d’euros.

Nuances

Ce chiffre de 9 millions est particulièrement bas. La ministre de la défense, Ludivine Dedonder, estime le montant à 90 millions d’euros. 10 fois plus que le chiffre du Grip. Le Premier ministre ajoute lui l’aide en carburant et cite un chiffre plus substantiel de 134 millions. Mais, malgré tous ces ajouts, la Belgique reste de toute façon dans le bas du classement des donateurs.

Bien sûr, ce classement en valeur absolue doit être relativisé. La Belgique n’est pas aussi riche que les Etats Unis ou que la Grande-Bretagne. L’institut Kiel en Allemagne a à partir d’une autre méthodologie. Il additionne aide militaire, financière, humanitaire et le coût des réfugiés dans une base de données et réalise un classement sur base du produit intérieur Brut.

Si on retire l’aide de l’union européenne a laquelle la Belgique participe pour ne garder que l’effort national, la Belgique dépense 0.05 points de PIB pour l’Ukraine. C’est assez un peu plus que l’Italie ou l’Espagne. C’est assez proche de la France mais les Pays Bas font le double, le Danemark trois fois plus, les Etats unis et le Canada 4 fois plus, la Pologne 10 fois plus et l’Estonie 20 fois plus que nous avec un peu plus d’1% de son PIB en aide.

Frilosité

En tant que petit pays, la Belgique ne ressent pas la responsabilité des plus grands Etats comme l’Allemagne ou des états voisins de la Russie comme les pays baltes.

Ce sentiment de confort à conduit la Belgique à désinvestir dans son armée depuis le début des années 90. Exemple, nous avons revendu nos chars Leopard 1 pour pas grand-chose, 15.000 euros l’unité environ. Certains se trouvent encore à Tournai dans une firme privée. L’armée a évalué la possibilité de les racheter : prix 500.000 euros l’unité. Un tarif d’usurier.

Nous n’avons donc pas de char à fournir, peu de munitions d’artillerie, pas de système lance-missile, peu de systèmes anti-aériens. Peut-être un jour des F16 ? Mais ce n’est pas encore envisagé.

La nouvelle aide porte essentiellement sur des missiles prévus pour F16 qui pourront servir sur d’autres systèmes et des armes et munitions que l’on va acheter à la FN. Comme le dit la ministre de la défense, la socialiste Ludivine Dedonder dans un entretien ce matin au Morgen, vous ne pouvez pas donner ce que vous n’avez pas. C’est sans doute vrai. Il est aussi absolument vrai que depuis 30 ans son parti a occupé 10 ans la défense en alternance avec des sociaux-chrétiens, des nationalistes et des libéraux et que tous les gouvernements depuis ont contribué à ne pas avoir ce qu’on ne peut pas donner.