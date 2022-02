Ukraine : la Belgique "condamne avec force l’attaque inconsidérée de la Russie"

"La Belgique condamne fermement l'attaque de la Russie en Ukraine. L'Europe vit son heure la plus sombre depuis la Seconde Guerre mondiale", a écrit, également sur Twitter, le Premier ministre Alexander De Croo. "Nous sommes en contacts étroits avec nos alliés de l'Otan et de l'UE. [...] Cette agression russe n'est pas nécessaire et n'a pas été provoquée. Nos coeurs et nos pensées sont tournés vers le peuple ukrainien."