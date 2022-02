Ukraine : l'OTAN annonce d'importants déploiements défensifs supplémentaires sur le flanc Est, la Belgique y participera

L'Otan a annoncé vendredi au terme du sommet d'urgence sur l'Ukraine "d'importants déploiements défensifs supplémentaires de forces dans la partie orientale du territoire de l'Alliance", dans un communiqué, sans pour autant en préciser le nombre. Une conférence de presse du secrétaire général de l'organisation de défense, Jens Stoltenberg, aura lieu dans la soirée.

"Nous procéderons à tous les déploiements nécessaires pour assurer dans l'immédiat et à l'avenir une dissuasion et une défense fortes et crédibles dans l'ensemble de l'Alliance. Les mesures que nous prenons sont et demeurent préventives, proportionnées et non constitutives d'une escalade", ont rappelé les États membres de l'Alliance.

Il s'agit, selon eux, d'agissements qui s'imposent dans le cadre la posture de dissuasion et de défense de l'Otan. "Les Alliés ont eu des consultations au titre de l'article 4 du traité de Washington (qui prévoit des consultations d'urgence si un membre de l'alliance est menacé, ndlr). Nous continuerons de prendre toutes les mesures et décisions requises pour assurer la sécurité et la défense de tous les Alliés", ont-ils statué.