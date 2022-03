Ukraine : l’orchestre et le chœur de l’Opéra d’Odessa interprètent "Va Pensiero" de Verdi, un chant d’espérance pour la paix

Depuis plusieurs jours, les musiciens et chanteurs de l’opéra se rendent sur la place de l’opéra, pour aider les volontaires, pour suivre des formations aux premiers secours et au maniement des armes pour protéger leur ville… Mais aussi pour chanter et remonter, tant bien que mal, le moral de la population.

Le samedi 12 mars dernier, les musiciens de l’orchestre symphonique de l’opéra d’Odessa, ainsi que les chanteurs du chœur, se sont réunis devant le bâtiment où ils répétaient il y a trois semaines. Après avoir interprété l’hymne national de leur pays, ils ont livré une émouvante et vibrante interprétation du Choeur des esclaves, plus connu sous le titre de Va pensiero, de Verdi. Cet air, issu de l’opéra Nabucco du compositeur italien, éminemment symbolique, est un hymne de paix et d’espoir.

Sur les réseaux sociaux, une photo représentant l’Opéra d’Odessa durant la Seconde Guerre mondiale mise en parallèle avec une photo actuelle de l’Opéra nous montre tristement que l’histoire semble se répéter. Sur son site internet, l’Opéra d’Odessa rappelle quant à lui que pendant la seconde guerre mondiale, des troupes de chanteurs, de musiciens et d’acteurs du théâtre s’étaient rendus au front pour donner des spectacles.