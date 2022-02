Ukraine : l’intervention militaire russe fait trembler les marchés financiers

En réaction à l’entrée des troupes russes en Ukraine, les principaux indices boursiers sont dans le rouge ce matin en Asie. A Hong Kong, l’indice Hang Seng reculait de 3,26% peu après 7 heures du matin (heure de Bruxelles). A Tokyo, l’indice Nikkei reculait lui de 1,72%.

Chute annoncée des indices boursiers européens

Les marchés boursiers européens et a fortiori américains ne sont pas encore ouverts mais les premières indications donnent à penser qu’ils vont plonger aujourd’hui. Peu avant 8 heures ce matin, les cours indicatifs indiquent que le CAC40 à Paris pourrait perdre plus de 4,5% à l’ouverture tandis que le DAX à Francfort pourrait perdre 5%. "Vu la situation, résume Bernard Keppenne, chef économiste chez CBC Banque, il est logique que les marchés boursiers européens ouvrent dans le rouge aujourd’hui. Cela dit, les dernières semaines avaient déjà été compliquées sur les marchés boursiers pour toute une série de raisons, parmi lesquelles, déjà, l’accroissement des tensions liées à l’Ukraine".

Le pétrole franchit le seuil des 100 dollars

C’est une première depuis 2014 : le prix du baril de Brent – la qualité européenne de pétrole – a franchi allégrement le seuil des 100 dollars. Il faut dire que le pétrole est extrêmement sensible aux tensions géopolitiques, surtout quand elles concernent un des principaux producteurs d’or noir dans le monde, en l’occurrence, la Russie. Dans le même ordre d’idées, les prix du gaz sont également en forte hausse ce matin. Les contrats à terme sur le gaz naturel américain étaient en hausse de 5% vers 7h30 (heure de Bruxelles).

Hausse de l’or, chute des cryptomonnaies

Les métaux précieux ont la réputation de bien protéger les investisseurs en cas de fortes tensions géopolitiques et, de fait, les cours de l’argent – mais également de l’argent et le platine – sont en nette hausse ce matin sur les marchés à terme. L’once d’or valait un peu plus de 1940 dollars vers 7h30. En revanche, le plongeon est spectaculaire pour les cryptomonnaies. La plus importante d’entre elles, le bitcoin valait moins de 35.000 dollars à 7h30 alors que, mardi, il tutoyait encore les 39.000 dollars.