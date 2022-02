Ukraine : l'Australie et le Japon vont imposer des sanctions à la Russie et aux séparatistes

Le Japon et l'Australie vont imposer des sanctions à la Russie et aux personnes liées aux régions de l'est de l'Ukraine contrôlées par les séparatistes pro-Kremlin, ont annoncé mercredi les dirigeants de ces pays, après que Moscou a ordonné l'envoi de troupes dans le territoire contesté.

Ces mesures font suite aux décisions des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne de pénaliser des entités russes, suite de la décision du président Vladimir Poutine d'envoyer des soldats à Donetsk et à Lougansk.

L'Australie a toujours tenu tête aux agresseurs, et nous tiendrons tête à la Russie

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé l'entrée en vigueur de sanctions immédiates, dont des interdictions de voyage et de financement envers des entreprises et ressortissants russes, "pour les punir de l'invasion de l'Ukraine".

"L'invasion de l'Ukraine a effectivement déjà commencé", a déclaré Scott Morrison lors d'une conférence de presse à Sydney mercredi après-midi. "L'Australie a toujours tenu tête aux agresseurs, et nous tiendrons tête à la Russie. C'est injustifié. Ce n'est pas provoqué, c'est inacceptable", a commenté le dirigeant australien, cité par le média The Age.

Sanctions japonaises

Les sanctions de Tokyo comprennent quant à elles l'interdiction de délivrer des visas aux personnes liées aux "deux soi-disant républiques", ainsi que le gel de leurs avoirs et l'interdiction du commerce avec ces régions.

Elles interdisent également l'émission et le commerce d'obligations d'État russes au Japon.

"Nous continuons à suivre la situation avec une grande inquiétude", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida aux journalistes.