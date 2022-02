Ukraine : l’Australie et la Nouvelle-Zélande appellent leurs ressortissants à quitter le pays

Le "renforcement continu et sans précédent des forces militaires russes à sa frontière avec l’Ukraine est profondément préoccupant", a ajouté la ministre, qui a encore une fois appelé la Russie à "prendre des mesures immédiates pour réduire les tensions et le risque d’une grave erreur".

Cet appel à fuir le pays suit ceux de la Grande-Bretagne, de la Norvège, des Pays-Bas et des États-Unis, qui ont également exhorté leurs citoyens à quitter l’Ukraine le plus rapidement possible ces dernières heures.