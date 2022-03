Ukraine : l’actrice Mila Kunis fait un don de 3 millions d’euros à son pays natal

Les deux acteurs ont révélé avoir lancé un crowdfunding sur GoFoundMe visant à collecter la somme de 30 millions de dollars. Pour inciter leurs fans à faire des dons, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont versé de leur poche la somme de 3 millions de dollars.

"Tous les dons, peu importe la valeur, feront une différence dans la vie des personnes touchées" ont lancé les deux amoureux dans une vidéo sur le compte Instagram de l’acteur de 44 ans, connu pour ses rôles dans Kiss and Kill ou Sex Friends.

Si les deux comédiens souhaitent envoyer autant d’argent à l’Ukraine, c’est parce qu’ils sont étroitement liés à ce pays. "Je suis née à Tchernivtsi, en Ukraine, en 1983. Je suis arrivée en Amérique en 1991 et je me suis toujours considérée comme une Américaine. Une fière Américaine […] J’aime tout ce que ce pays a fait pour moi et ma famille, mais aujourd’hui, je n’ai jamais été aussi fière d’être Ukrainienne" a révélé Mila Kunis. Cette position est soutenue par son mari qui assure être "fier d’être marié à une Ukrainienne".

L’actrice célèbre pour son rôle dans Bad Moms ou dans Sexe entre amis, a aussi condamné cette guerre : "Il n’y a pas de place dans ce monde pour ce genre d’attaque injuste contre l’humanité".

Trois heures après leur vidéo, la plateforme avait déjà réuni 250.000 dollars informe Paris Match.