Ukraine : Kiev appelle au soutien, les réactions pleuvent

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a condamné à son arrivée la dernière action de Moscou, un "renoncement par la Russie à ses engagements internationaux". "La situation est très grave", a précisé l’Espagnol à son arrivée sur place. La présidence française a quant à elle dénoncé la "dérive idéologique" et le "discours paranoïaque" de Vladimir Poutine concernant sa longue allocution télévisée où il a réitéré ses accusations infondées de "génocide" des Russes et russophones d’Ukraine, et présenté l’Ukraine comme un pays artificiel et indissociable de la Russie.