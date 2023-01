Ukraine Fire au 140, gagnez deux places

En 2016, nous découvrions au 140 les punkettes-clowns ukrainiennes avec leur flamboyant Freak Cabaret.

Du Freak Cabaret, concentré festif, ardent et féroce de femmes qui revendiquaient leur puissance et leur liberté, elles y puisent aujourd’hui une force de résistance, même si la belle énergie du départ s’est déplacée, brisée par la guerre.

Elles adapteront ce spectacle aux réalités politiques, pratiquement un an après l’invasion russe.

Infos: Ukraine Fire - Le 140