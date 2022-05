Ukraine : et si on essayait la paix ?

Faire la paix entre Russie et Ukraine. C’est la une, cette semaine, du Courrier International, et c’est évidemment l’un des défis qui préoccupe en ce moment les observateurs internationaux. Est-elle seulement encore envisageable, cette paix ? Immanquablement, les belligérants devront s’accorder sur une frontière commune, note The Observer. Peut-on imaginer l’Ukraine céder une partie de son territoire à la Russie ? Vu sous cet angle, la paix semble emporter autant de questions que la poursuite des combats.

Dans un autre registre, la presse belge se penche sur le déficit et plus globalement sur l’état de la Wallonie. Sur l’air de "il est temps", la presse s’interroge sur les capacités de l’exécutif wallon à réellement mettre en place les réformes qui s’imposent.