Ukraine et Russie : une guerre de communication

"On ne peut pas les empêcher de produire ces fausses informations […] mais nous insistons sur le fait que nous ne tirons sur aucune infrastructure civile ou sur la région de Rostov" en Russie, a déclaré à l’AFP Pavlo Kovaltchouk, ajoutant qu’il "n’y a pas de tirs d’artillerie sur les forces d’occupation" russes.

Rôle central de l'information

Pour Aude Merlin, chargée de cours en science politique et spécialiste de la Russie et du Caucase, ce type de situation n’est pas nouveau. "Toute guerre est une guerre d’information. L’information joue un rôle fondamental dans les guerres, surtout à l’heure d’internet, des cyberattaques, … Ce n’est pas du tout étonnant que des dépêches s’annulent l’une l’autre successivement." Elle ajoute : "Le contrôle, le maniement et la diffusion d’une information ou d’une désinformation à l’adresse de sa propre population et éventuellement et opportunément du monde entier, c’est un atout fondamental dans ce type de conflit."

Historiquement, le contrôle de l’information a toujours joué un rôle central, explique la spécialiste. "Dans l’espace post-soviétique de façon générale, il y a l’héritage soviétique qui joue énormément. Durant la période soviétique, le contrôle de l’information était un pan très important du maintien du régime. Les Soviétiques pouvaient recevoir des informations mensongères de leur gouvernement, mais comme ils n’avaient pas d’autres informations ou très peu, cela travaillait sur l’inconscient collectif, sur les croyances, sur les perceptions."

Information impartiale et indépendante

L’accès à une information impartiale et indépendante reste un élément important pour démêler le vrai du faux : "On l’a vu dans le cas de la deuxième guerre de Tchétchénie où le pouvoir Russe a très bien compris que ce qui avait en partie conduit à la défaite russe durant la première, c’était justement que des journalistes internationaux avaient accès au terrain tchétchène, que la vérité circulait, que la vérité parvenait aux audiences russes et du monde […] Si bien qu’en 1999, lors de la reprise de la guerre de Tchétchénie, là, le territoire tchétchène a été vraiment bouclé et était très difficilement accessible aux journalistes indépendants russes ou internationaux. Et dans ce sens, un vrai travail de construction narrative artificiel a été mené et a produit des effets."