Ukraine, énergie, accueil des réfugiés, "Qatargate"… 2022, une année européenne aux deux visages

Marianne Dony, spécialiste de l'Union européenne, y voit un peu des deux, soulignant l'immense chemin parcouru en quelques mois. Mais selon elle, ce que montre avant tout l'année 2022, c'est combien les Européens restent très dépendants du reste du monde, et pas seulement de la Russie : " Ce que révèle l'année 2022, et ce qu'avaient déjà révélé les crises précédentes, c'est que l'autonomie stratégique de l'Union européenne est un discours, mais c'est loin d'être une réalité. Par exemple, la crise de 2008 a été provoquée par les subprimes aux États-Unis et les principales conséquences ont été en Europe. Pour le Covid, on s'est à nouveau rendu compte qu'on dépendait totalement du reste du monde pour un approvisionnement dans des matières premières très importantes. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en réalité, au niveau énergétique, l'Union européenne n'a quasiment pas d'énergie sur son territoire, sauf les énergies renouvelables. Et encore, il faut être lucide, les panneaux photovoltaïques viennent de Chine… "

L'organisation internationale la plus renforcée ? L'OTAN.

La dépendance de l’Union ne concerne pas seulement l'énergie, mais d'autres domaines, comme la sécurité et la défense. " La guerre en Ukraine a permis de faire un certain nombre de progrès qu'on n'aurait jamais imaginé, par exemple l'adoption d'une boussole stratégique en matière de défense. Mais, en définitive, on se rend compte que l'Union européenne n'a pas d'armée. Et donc, quelle est l'organisation internationale qui a été la plus renforcée ? C'est l'OTAN. Le constat est là. À l'heure actuelle, les Européens doivent compter sur l'OTAN. Et quand on voit que dans la boussole stratégique, on parle d'avoir une force rapide de réaction de 3 000 hommes, on peut se dire : ‘ Mon Dieu, est-ce que ces 3 000 hommes vont pouvoir faire quelque chose ? Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan quand on voit les capacités opérationnelles de l'OTAN et des États-Unis ?’ " se demande Marianne Dony.