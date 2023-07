Ukraine : échauffourées à Kiev entre certains croyants de l’Eglise orthodoxe et la police

Les autorités ukrainiennes ont résilié le bail avec cette Église en l’accusant de violations lors de l’utilisation des biens du monastère et exigé que les moines quittent son enceinte, mais des dignitaires ont refusé et porté plainte en justice. Jeudi, alors que la police a scellé plusieurs bâtiments administratifs de ce monastère du XIe siècle, un groupe de fidèles est venu protester et prier à l’extérieur. L’Église a publié une vidéo sur laquelle on peut voir un homme avec un drapeau ukrainien traîné par la police. Sur une autre vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on voit un homme et plusieurs femmes se bousculer avec des policiers près du monastère.