Ukraine : des musiciens donnent un concert dans le métro de Kharkiv, pour "continuer à vivre" malgré l’invasion russe

Ce samedi 26 mars dernier, les notes de musique classique ont résonné dans une des stations du métro de Kharkiv et dans le cœur de la poignée de spectateurs. Cinq musiciens ukrainiens ont décidé de faire fi des bombardements et du danger, et ont donné un concert d’une demi-heure dans le métro de la seconde ville d’Ukraine, fortement touchée par les bombardements russes depuis un mois.

"Même quand les armes parlent, la musique ne s’arrête pas"

La musique comme arme de résistance dans la ville de Kharkiv. Nous vous parlions il y a quelques jours du violoncelliste Denys Karachevtsev, qui a diffusé sur ses réseaux sociaux des vidéos de lui jouant de son instrument dans les rues dévastées de sa ville. Ce samedi 26 mars, Denys Karachevtsev a retrouvé quatre autres musiciennes et musiciens ukrainiens dans le métro de Kharkiv pour un concert donné devant un public restreint mais ému. Une initiative des organisateurs du Kharkiv Music Fest, qui devait s’ouvrir ce samedi 26 mars.

Trois violonistes, un violoncelliste et un contrebassiste ont joué pour quelques dizaines de personnes, pendant une demi-heure, dans l’une des grandes stations de métro de la deuxième ville d’Ukraine, proche de la frontière russe.

Sous terre, protégés des roquettes et des missiles à longue portée, ces jeunes musiciens, âgés de 20 à 35 ans, ont interprété successivement l’hymne national ukrainien, un extrait de la troisième suite de Jean-Sébastien Bach, des Humoresques d’Antonin Dvorak, et plusieurs airs du folklore populaire ukrainien.

Ils ont ensuite joué une mélodie de Myroslav Skoryk – compositeur ukrainien décédé en 2020 – souvent utilisée par le président Volodymyr Zelensky dans ses vidéos et messages diffusés sur les réseaux sociaux.